كشف حقيقة تشكل أكبر الثقوب السوداء في الكون

تمكن العلماء من الكشف عن حقيقة أكبر الثقوب السوداء المتكونة منذ قديم الأزل، مرجحين إلى أنه قبل حوالي 13 مليار عام، كان الكون فى طور النشأة وأحدث ثقوبًا سوداء هائلة في اليسار واليمين والوسط، مؤكدين على أنه لا يزال بإمكان الفلكيين رؤية هذه الآثار من الكون المبكر.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، يبدو أن العديد من الثقوب تم نشأتها من أول 800 مليون سنة من الكون، قبل وقت طويل من نمو أي نجم كبير أو قديم بما يكفي لينهار بكتلته الخاصة، وينفجر في سوبر نوفا ويشكل ثقبًا أسود.

وبالتالى كان السؤال: من أين تأتي هذه الثقوب القديمة في نسيج الزمكان؟ إذا لم تتكون من السوبرنوفا، لذلك اقترح البعض أنه ربما كل ما يتطلبه الأمر هو مجموعة كبيرة من الغاز.

وأجرى الباحثون دراسة جديدة بإدارة نموذج للكمبيوتر لإظهار أن بعض الثقوب السوداء الفائقة الكتلة في الكون المبكر للغاية يمكن أن تتشكل من خلال تجميع كمية هائلة من الغاز ببساطة في سحابة واحدة مرتبطة بالجاذبية.

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ووجد الباحثون أنه خلال بضع مئات من ملايين السنين، يمكن أن تنهار سحابة كبيرة بما فيه الكفاية في ظل كتلتها الخاصة، وتؤدي إلى ثقب أسود صغير ولا يلزم وجود سوبر نوفا.

وتعد إحدى السمات المميزة لهذه الثقوب أنها يجب أن تكون قد تشكلت بسرعة كبيرة جدًا خلال فترة زمنية قصيرة جدًا في الكون المبكر، ثم توقفت، وهذا يفسر سبب وجود انخفاض حاد في أعداد الثقوب السوداء فوق كتلة معينة وبلمعان معين في الكون".

ويشار إلى أن علماء الفلك يعتقدون أن تلسكوب هايل الفضائي قد يكتشف كيف تلاشى نجم عملاق دون ومضة السوبرنوفا وانهياره في ثقب أسود. "شبكة سبق"