أمل حجازي تعلق على منع البوركيني: إهانة للمحتشمات

عبرت الفنانة اللبنانية امل حجاز عن استيائها من قرار منع لباس السباحة الشرعي "البوركيني" وعدته إهانة للمحتشمات وعنصرية بحقهن.

ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر لافته حظر "البوركيني" متسائلة: "هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟"

وأضافت: "لقد رأيت مثل هذه اللافتة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات."

ووفقاً لموقع عربي 21، نشرت حجازي مقطع فيديو مع طفليها، وهي تنشد معهما: "رقّت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي، فاهدأ يا قلب ورفقا، صلّ على محمد، السلام عليك يا، يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي، يا نبي الله، السلام عليك يا، يارسول الله، السلام عليك يا حبيبي، يا نبي الله يا رسول الله".