السعودية: أزمة الرسوم الدراسية تستمر في جامعة الباحة

عبّر طلاب برامج الماجستير في جامعة الباحة عن استيائهم من تأخر إدارة الجامعة في إعادة الرسوم الدراسية باعتبارها مخالفة للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

ووصف طلاب جامعة الباحة خطوات الإدارة بأنها مخالفة لسياسة الدولة وسلطة القضاء النافذة مطالبين ب فتح باب الاستفسارات وإجابة المطالب بشكل عاجل.

وأوضحت إدارة جامعة الباحة في بيان لها أنها تنتظر توجيه الجهات العليا فيما أكّد قانوني أنه يجب الالتزام بالأحكام الصادرة والتمشّي بها لأنها صادرة من جهات قضائية ولا يجوز تهميشها أو تعطيلها أو عدم تنفيذها.

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وتحدث بعض الطلبة عن آمالهم بقدرة رئيس جامعة الباحة عبد الله بن يحيى الحسين على حل الإشكاليات المتراكمة حول الرسوم الدراسية لما له من مواقف نبيلة مع الطلبة واستقباله لهم في مكتبه.

‏وطالب العديد من طلاب جامعة الباحة بإعادة الرسوم الدراسية التي دفعها البعض على حسابات الطلبة فيما عمد الكثيرون على رفع دعاوى قضائية لإصدار حكم نهائي باستلام المبالغ المدفوعة، بحسب "سبق".

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