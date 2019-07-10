تراند اليوم : ميريام كلينك تستعرض مؤخرتها مثل سما المصري – صور

لم تقدم الرقاصة المصرية عملًا فنيًا واحدًا، ولا حفلة راقصة واشتهرت بسبب السوشيال ميديا وعرض مؤخرتها بشكل دائم لكسب عدد من الإعجابات والتعليقات، ولتجذب شركات الإعلان، وتحصل على مرتب شهري من السوشيال.

اقرأ: سما المصري تداوم على عرض مؤخرتها لقاء ماذا؟ – صورة

تستعرض مؤخرتها، أكثر من وجهها، ولا تقدم مادة مهمة وكل ما تقوله يكون سخيفًا ولا معنى له، ولا تفيد المجتمع المصري ولا العربي.

المغنية وعارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، التي عرفت أيضًا بصورها الفاضحة، بدأت تتبع خطوات سما المصري بعرض مؤخرتها، ونشرت عددًا من الفيديوهات أثناء ممارستها للرياضة اليومية، وبدل اطلاعنا على خطوات التمارين صوّرت نفسها من الخلف.