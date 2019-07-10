شاب يخطف حيوان نادر لسبب غريب

في موقف غريب قام أحد سكان كاليفورنيا بسرقة حيوان نادر من حديقة حيوانات ، وهو أكبر ليمور خلقي الذيل سنا في الأسر في أميركا الشمالية؛ وذلك لجعله حيواناً منزلياً.

وأوضح أكيناس كاسبار (19 عاماً) أمام قاض محلي إنه دخل إلى حديقة الحيوانات في سانتا آنا قرب لوس أنجلوس خلسة في إحدى ليالي يوليو 2018 ليخطف الحيوان إيزاك (32 عاماً) وهو من فصيلة الليموريات.

وتظهر وثائق المحكمة أن الشاب تخلى عن الحيوان في اليوم التالي تاركاً إياه في علبة بلاستيكية أمام فندق مع رسالة قصيرة تشير إلى أنه ملك لحديقة الحيوانات. وقد سلم الحيوان إلى الشرطة، دون أن يلحق أي ضرر بالحيوان الذي عاد إلى حظيرته سالماً.

والجدير بالذكر أن "السارق" يواجه إمكانية السجن لمدة سنة، وفرض غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دولار. "سكاي نيوز"