السعودية: رابط التسجيل في موقع أبشر الجديد

أعلنت منصة الخدمات الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية أبشر عن موقعها الجديد لخدمة 12 مليون مستخدم ما بين أفراد ومؤسسات ومواطنين ووافدين.

وبحسب مقع أبشر الجديد سيتعذر على جميع المستخدمين الاستفادة من خدمات "أبشر" من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

رابط موقع أبشر الجديد اضغط هنا

Advertisements

ويمكن التسجيل في موقع ابشر الجديد عبر الدخول إلى البوابة واختيار الخدمات الالكترونية ثم اختيار الحساب ثم تحرير بيانات المستخدم وضبط تعديل البريد الالكتروني ليتم حفظه في البيانات.

تقدم بوابة ابشر العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين والوافدين منها خدمات التأشيرات، تجديد الإقامة، إصدار الإقامة، تصاريح السفر للتابعين، تجديد الجواز، إصدار الجواز، تمديد تأشيرة زيارة، نقل الخدمات، تعديل المهنة، خدمات التابعين، معلومات سجل السفر، معلومات جواز السفر، معلومات العنوان، المعلومات الشخصية، الاستعلام العام عن البصمة، الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج، الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط، الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، الاستعلام عن وصول العمالة، الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ولا يمكن لمستخدمي موقع ابشر الجديد استخدام رقم الجوال نفسه لأكثر من حساب كما حذرت الداخلية السعودية من تعطل الحساب حال استخدام رقم جوال مسجل مسبقًا في أبشر للتسجيل في حساب شخص آخر، ولمعالجة الأمر ينبغي تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة التفعيل، بحسب "أخبار 24".