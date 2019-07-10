وفاة ممثل أمريكي عن عمر يناهز 88 عاما

توفى الممثل والمخرج الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي يوم الثلاثاء، عن عمر 88 عاما.

وقالت عائلته وسائل إعلام أخرى إن تورن توفي بهدوء في منزله، دون اللإفصاح عن سبب الوفاة.

ويجدر الإشارة إلى أن تورن كان محاطاً لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة ايمي رايت، التي اشتهرت بدورها في فيلمي (ستارداست ميموريز) و(ذي أكسيدنتال توريست).

وكانت مسيرة تورن الفنية قد ازدهرت مؤخراً بدوره البارز في برامج تلفزيونية مثل (ذا لاري ساندرز شو) وفي أفلام ناجحة مثل (من إن بلاك) و(دودجبول).

وكان تورن قد حاز على الإعجاب بدوره في فيلم (كروس كريك) عام 1984 والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار. "الخليج 365"