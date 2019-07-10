حادث غريب في أمريكا والسبب دب

في حادث غريب لا يصدق قام دب بالتسلل إلى سيارة مفتوحة وتمكن من الجلوس خلف مقودها وتحريكها من مكانها و"سار بها" نازلاً منحدراً صعباً.

وذكر مكتب الشريف بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية، أن الحادث وقع يوم الخميس 4 يوليو الجاري، عندما صعد دب إلى سيارة مفتوحة بحثا عن طعام واستطاع تحريكها بطريقة ما (عن طريق الصدفة)، فتدحرجت السيارة إلى أسفل المنحدر مسافة 30 مترا واصطدمت بشجرة.

ويشار إلى أن الدب الذي دخل السيارة كان من النوع الأسود، وقد غادر مكان الحادث، ، بعد أن حطم الباب من الجهة اليسرى ليخرج من السيارة واثقا من نفسه غير عابئ بما حصل. "روسيا اليوم"