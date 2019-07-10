العثور على رفات أحد الجنرالات مدفوناً

بعد مرور أكثر من 200 عام، تمكن علماء الآثار من العثور على رفات أحد جنرالات نابليون بونابرت المفضلين مدفوناً في مرآب أسفل قاعة رقص، الذي مات متأثراً بإصابات لحقت به في روسيا.

وتوفي الجنرال شارل إتيان جودا، المنقوش اسمه على قوس النصر في باريس عن 44 عاماً يوم 22 أغسطس عام 1812، بعد إصابته بطلقة مدفع خلال غزو نابليون الفاشل لروسيا.

وكان نابليون يعرف جوداً شخصياً ويحترمه، وبعد وفاته تم انتزاع قلبه ونقله إلى باريس، حيث وضع في كنيسة صغيرة في مقبرة بير لاشيز في العاصمة الفرنسية.

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ويوجد تمثال نصفي لجوداً في قصر فرساي، كما يحمل شارع في باريس اسمه.

ويعتقد فريق من الأثريين الفرنسيين والروس أنهم اكتشفوا في السادس من يوليو ما يعتقد أنه رفات جودا المفقود، وذلك خلال تنقيب في مدينة سمولينسك، التي تبعد 400 كيلومتر غربي موسكو.

والجدير ذكره أن علماء الآثار عثروا على الرفات في نعش يتوافق مع الإصابات التي تعرض لها جودا، مرجحين نجاحهم في العثور على ذلك النبيل الذي شارك في حروب الثورة الفرنسية ونابليون. "سكاي نيوز"