رانيا يوسف تبدي رأيها في الشأن السعودي

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف رأيها في دراسة سعودية حول قانون اسقاط الولاية عن المرأة في المملكة العربية السعودية عبر صفحتها الشخصية على تويتر.

وفي تغريدة لها أمس الثلاثاء دعمت رانيا يوسف قانون اسقاط الولاية المفروضة على النساء في السعودية وكتبت:" نعم لإسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة".





وبحسب العرف والقوانين السعودية يخضع الشباب السعودية للولاية حتى سن 21 عاما، سواء من الذكور أو الإناث.

تصريحات رانيا يوسف تتزامن مع قرار اللجان القانونية السعودية بتشكيل دراسة حول إقرار اسقاط الولاية بعد سن الـ 18 بأوراق رسمية تقدم للمحكمة الشرعية فيما لم تصدر تصريحات رسمية عن الفئات المشمولة بالقرار وسط تساؤلات إن كان الامر يخص الفتاة السعودية أم لا.

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وانهالت الردود على تغريدة رانيا يوسف بين مؤيد ومعارض وبين المطالبين بإقرار اسقاط الولاية عن المرأة السعودية وبين الرافضين للقرار.

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يذكر بأن رانيا يوسف قد تصدرت قائمة الترندات خلال الشهور الماضية في مصر بعد ارتدائها لفساتين مثيرة للجدل ومواجهتها لشكاوى واتهامات بالتحريض على الفجور الأمر الذي اضطرها للخروج اعلامياً والاعتذار من الشعب المصري عن اطلالتها، بحسب "سبوتنيك".

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