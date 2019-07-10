السعودية: رابط لائحة الوظائف التعليمية و سلم رواتب المعلمين الجديد 1440/1441

أعلنت وزارة التعليم السعودية، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية كاملة، في محاولة من الوزارة لتطوير منظومة التعليم العام في المملكة.

وأشار وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بأن لائحة الوظائف التعليمية تعتبر من عناصر تطوير العملية التعليمية بالخدمة المدنية والتعليم في السعودية، و يساهم في النمو الاقتصادي، ويكثف من فرص الإبداع والابتكار لدى المعلم ويأتي ذلك بالشراكة مع منظومة التعليم العام في السعودية.

للمزيد من التفاصيل حول لائحة الوظائف التعليمية هـــــنـــــا

كما يمكن الاطلاع على سلم رواتب المعلمين الجديد 1440/1441 من هـــــنـــــا

وقال آل الشيخ: إن لائحة الوظائف التعليمية جزء من منظومة التطوير التي عملت وزارة التعليم على إعدادها وتنفيذها"، مشيراً إلى أنها تشمل العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعليم في المملكة.

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ونوه إلى أن الوزارة تسعى من ذلك إلى التطوير المهني والشخصي لفئة المعلمين، لرفع قدراتهم القيادية في العملية التدريسية.

وأشار إلى أن لائحة الوظائف التعليمية تأتي بديلة للائحة الوظائف التعليمية في العام 1401، من أجل الاستمرار في ركب التطور الذي شهدته المملكة في المجال التعليمي، تماشياً مع خطة المملكة التي وضعتها لعام 2030، وفق إرم نيوز.

وأوضح بأن لائحة الوظائف التعليمية تخدم المعلمين لتحديد سلم رواتب المعلمين الجديد في أنحاء المملكة بشكل عام، والذين يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وذلك يساهم في بناء بيئة تحفيزية لهم تشجعهم على الإبداع والتطوير من مهاراتهم.

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