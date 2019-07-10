السعودية: رابط حساب المواطن للتسجيل في الدفعات الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء عبر الحساب الخاص على تويتر إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم حتى نهاية اليوم.

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وتشمل الدفعات الجديدة من حساب المواطن نحو 12 مليون مستفيد مستقلين أو تابعين لرب الأسرة.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المستفيدين منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة.

ويعتمد حساب المواطن في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم المقدَّم للفرد المستقل شهريًّا 300 ريال، فيما يُراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.