“مُتابعة” نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس | رابط اليوم السابع لتسجيل...

أكدت وزارة التربية والتعليم خلال تصريح رسمي لموقع اليوم السابع، أن نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف يتم الإعلان عنها لكافة الطلاب والطالبات عبر المواقع والمؤسسات الرسمية خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح المراجعة والفرز وتحديد أوائل الصف الثالث الثانوي، ومن المقرر أن تنتهي الكنترولات من أعمال التصحيح يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع

تقدم بوابة نجوم مصرية أخبار نتيجة الثانوية العامة ورابط موقع اليوم السابع وذلك من أجل الاستعلام عن النتيجة فور صدورها، تابعونا على مدار الساعة.

وأضافت الوزارة، أن تم الانتهاء من أعمال تصحيح العينة العشوائية لمختلف مواد الثانوية، مع مُلاحظة ارتفاع نسب النجاح عن العام سابقه، وهذا يأتي لسهولة الامتحانات ولم ترد أي شكوى إلى غرف متابعة سير الامتحانات.

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نسب النجاح في العينة العشوائية

اللغة العربية 96.5%.

اللغة الإنجليزية 90%.

الفيزياء 85.4%.

التاريخ 78.2%.

الاستاتيكا 85.1%.

الأحياء 91.5%.

علم النفس والاجتماع 95.5%.

الجغرافيا 94.9%.

الكيمياء 83.4%.

الفلسفة والمنطق 94.1%.

رابط اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019

سجّل رقم الجلوس والشعبة في تعليق لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع فور صدورها.

وما زال الطلاب يترقبون نتيجة الثانوية العامة 2019 الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة، بعد أن انتهوا من أداء الامتحانات للشعبة العلمية والأدبية الأول من يوليو الجاري، بإجمالي 669,749 طالبا وطالبة في الدور الأول من الثانوي العام.