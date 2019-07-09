شاهد: فضيحة نعيمة صالحي تثير جدلا واسعا في الجزائر

أثارت نعيمة صالحي البرلمانية الجزائرية المثيرة للجدل، ورئيسة حزب العدالة والبيان، زوبعة جديدة من التعليقات الغاضبة والساخرة في آن واحد.

وذلك بعدما دعت لمقاطعة من يحملون الرايات الأمازيغية في الجزائر على طريقة وصفها معلقون بأنها “على طريقة مقاطعة قريش وتحريض هند بنت عتبة في فيلم الرسالة!”.

ودعت في فيديو بثته على حسابها على “فيسبوك”، وانتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، إلى “مقاطعة من يحملون رايات “الفرشيطة” (أي الشوكة) في إشارة إلى الرايات الأمازيغية، في التجارة والزواج والصداقة”. وأكدت نعيمة صالحي أن “هذا هو رأيها ومن يعتبر أنها عنصرية فهي كذلك!”.

ودافعت عن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي قال الأسبوع الماضي أن تعليمات أعطيت لمنع رفع رايات غير العلم الوطني في المسيرات، لكن آلاف المتظاهرين رفعوا الراية الأمازيغية، وتم حبس بعض المتظاهرين بسبب ذلك، وتوجيه تهمة تهديد الوحدة الوطنية لها.