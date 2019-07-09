تفاصيل زواج محمد بن راشد من الاعلامية سهير القيسي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، نبأ زواج محمد بن راشد حاكم امارة دبي، من الاعلامية في قناة العربية سهير القيسي، وذلك بعد أسابيع قليلة على انفصاله عن الأميرة الأردنية هيا الحسين.

وانتشر بين النشطاء خبر مفاده أن "بن راشد" أقدم على الخطوبة والزواج من الإعلامية العراقية الشهيرة المقيمة في الإمارات سهير القيسي، وربطوا ذلك بهروب زوجته الأميرة هيا.

سهير القيسي هي إعلامية ومقدمة برامج عراقية معروفة تعيش في الإمارات، كانت تعمل في قناة العربية كمذيعة اخبار لنشرة الرابعة ثم انتقلت بعدها للعمل في قناة “إم بي سي1”.

في سياق متصل، كشفت صحيفة إسبانية عن التداعيات والنتائج المتوقعة لهروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، وتأثير ذلك على صورة زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي الثرية.

صحيفة "البايس" ذكرت أن ابن راشد الذي شارف على عامه السبعين يواجه أزمة شخصية تهدد إرثه، إذ تأثرت صورته وسمعته التي حافظ عليها طيلة حياته كزعيم ليبرالي ذو نظرة مستقبلية في العالم العربي بعد هروب أصغر زوجاته وطلبها الطلاق.