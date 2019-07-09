تردد قناة العراقية الرياضية الجديد hd 2019 على القمر نايل سات

يستضيف ملعب الشعب الدولي، مساء الثلاثاء، مباراة القمة بين القوة الجوية والزوراء في منافسات الأسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم، والتي ستبث على قناة العراقية الرياضية.

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وسيحاول فريق الصقور تحقيق الفوز في المواجهة على امل الحفاظ على اماله في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، فيما يسعى النوارس الى تحقيق انتصار معنوي يصالح من خلاله جماهيره بعد سلية النتائج المتذبذبة في الاونة الاخيرة.

ويحتل القوة الجوية المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة، في حين يقف الزوراء في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

وتعد هذه المواجهة هي الثالثة بين الفريقين، حيث التقى الفريقان في مناسبتين هذا الموسم، الأولى كانت في نصف نهائي كأس العراق، انتهت لصالح الزوراء بنتيجة 4-1، فيما كانت المباراة الثانية في مباراة الذهاب بالدوري الممتاز والتي انتهت بفوز القوة الجوية بنتيجة 1-0.

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وسيرتدي القوة الجوية اللون الأزرق الكامل ويرتدي الحارس اللون الأحمر ،على أن يرتدي الزوراء الأبيض الكامل بينما يرتدي الحارس اللون الأسود.

تردد العراقية الرياضية: نايل سات 12380 أفقي أو 12563 أفقي