الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

لقد اعلن الشيخ احمد عبد العظيم رئيس اللجنة أن جميع أعمال الرصد والتصحيح قد تم الانتهاء منها وأن السبب وراء تأخر ظهورها هو حرصهم في أن يأخذ كل طالب حقه وبالتالي سوف تأخذ اللجنة وقت إضافي لمراجعه أعمال الرصد للدرجات مرة أخرى.

مما لا شك أن جميع الطلاب ينتظرون ظهور النتيجة ولكن إلى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لظهور النتيجة ولكن من المتوقع أنها سوف تكون بين يوم 15 إلى 20 يوليو القادم ولقد تسائل الكثير من الطلاب عن سبب تأخر ظهور النتيجة وكان الرد على هذا السؤال من الشيخ احمد عبد العظيم بأن أعضاء الكنترول سوف يقومون برصد الدراجات من داخل وخارج الورقة حرصا على أن يأخذ كل طالب حقه

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية

بالنظر إلى أن النتيجة لم تظهر حتى الآن إلا أنها تعتبر بمثابة الظهور حيث انه من المتوقع أن تظهر النتيجة، في غضون أسبوع من وقتنا هذا ونحن في صفحة نجوم مصرية نقوم بمتابعة جديد الأخبار حول النتيجة بشكل دوري مستمر وسنوافيكم بجديد الأخبار على مدار الساعة ومتابعة كل تصريحات المسئولين حول النتيجة المتوقعة ومتى ستظهر وبالتوفيق للجميع #ريم

لقد تم البدء في تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية يوم 2 يوليو فى عشرة مراكز ولقد أشار أنه من المحتمل ظهور نتيجة الثانوية العامة في نفس الميعاد لظهور نتيجة الثانوية الأزهرية