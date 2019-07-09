نتائج توجيهي 2019 الدورة الصيفية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإردنية

نستعرض عبر مقالنا موعد صدور نتائج التوجيهي 2019 الاردن الدورة الصيفية والتي من المحتمل إعلانها رسميا خلال الأيام القادمة عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية الهاشمية، لذا نتابع مع جميع الطلبة والطالبات عمليات تصحيح أوراق امتحانات توجيهي الدورة الصيفية وموعد الانتهاء عنها، ولن تدوم أعمال الكنترول أكثر من بضعة أيام عقب انتهاء جميع امتحانات التوجيهي الدورة الصيفية بالأردن 2019 بفروعها العلمية والأدبية والمهنية والأكاديمية.

نتائج التوجيهي الاردن الدورة الصيفية 2019

نترقب سويا إعلان نتائج التوجيهي 2019 بالأدرن للدورة الصيفية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالأدرن وموقع توجيهي وموقع إيدويف وغيرهم من المواقع الرسمية التي لها أحقية بنشر هذه النتائج، ومع اقتراب إنهاء جميع أعمال التصحيح سيتم تحديد موعد صدور نتائج التوجيهي 2019 للدورة الصيفية، ونوضح لجميع متابعين أنه تم الإعلان سابقا عن نتائج الدورة الشتوية 2019 خلال شهر يناير الماضي.

نتائج التوجيهي 2019 موقع إيدويف عمان

لقد تقدم أكثر من 160 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات توجيهي الدورة الصيفية 2019 بدأ من يوم 11 حزيران الماضي واستمرت حتى يوم 1 تموز وعلى الفور انطلقت جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة تحت إشراف السيد الوزير الدكتور وليد المعاني، وفور اعتماد جميع النتائج سيتم توفيرها عبر الروابط التالية : موقع وزارة التربية والتعليم الأردن، وموقع عمان، وموقع إيدويف وموقع توجيهي.

ظهور نتائج التوجيهي 2019 بالأردن

عما قريب سيتم اعتماد نتائج التوجيهي الدورة الصيفية 2019 لجميع الطلبة والطالبات من السيد الوزير وليد المعاني، ومن ثم رفعها إلكترونيا عبر المواقع الرسمية السابقة، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل رقم الجلوس عبر التعليقات ليتم الرد بالنتيجة فور ظهورها.