شاهد: الممثل باتريك مبارك يثير الجدل بسبب تسجيل مسرب

انتشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب للممثل اللبناني باتريك مبارك، شن فيه هجوماً عنيفاً على الاسلام معتبرا أن الدين الاسلامي الحقيقي هو ذاك الذي يتبناه تنظيم "داعش" الارهابي.

وهاجم مبارك، بحسب ما جاء في التسجيل الصوتي، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قائلا: "أنا للموت ضدهما، وان حصلت حرب في لبنان أنا أوّل من سيتسلّح ويحمل بارودة بوجه عون ونصرالله".

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ولفت إلى أنّه "لن يحمل السلاح في وجه داعش، لأنّ هذا هو دينه وعقيدته، المسلم هو داعشي والداعشي يطبّق تعاليم القرآن"، موجهاً كلاماً مهيناً في حق النبي محمد.

نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي ردّ على كلام مبارك في لهجة حازمة وقال لـ"النهار": "المضمون يسيء إلى كل المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية والسلوكية والمواطنة. هذا الممثل قد يكون تلقّى المال لخلق بلبلة في البلد".

ولفتت بدوري إلى أن مبارك "مطرود منذ 25 عاماً من نقابة الممثلين ومنبوذ من جميع النقابات في لبنان، وهو دخيل على الجسم الفني بأدائه ونفسيته وعلاقته مع الزملاء".