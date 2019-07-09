موعد الإعلان عن نتائج الباك 2019 في الجزائر

من المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن نتائج البكالوريا للعام 2019، خلال الأيام القادمة، عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بخلاف ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول صدروها اليوم الثلاثاء.

ولم تكشف وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج البكالوريا لعام 2019 لجميع الفروع الدراسية في جميع الولايات الجزائرية كافة .

من جهته، أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن الوزارة تستعد لإعلان نتائج البكالوريا لعام 2019 في الجزائر ابتداءاً من تاريخ 20 جويلية 2019 ، بعد انتهاء الوزارة من تدقيق وفحص نتائج الطلاب ومراجعتها قبيل إعلانها لجميع الطلاب الباك في الجزائر.

وأوضح الوزير أن الوزارة شارعت في تصحيح عدد كبر من اوراق امتحانات البكالوريا للعام 2019 وجاري الان الانتهاء من تصحيح باقي الاوراق ، وتدقيق النتائج ، للبدء بعرضها ونشرها على شيفرة الخاصة بالتعليم في الوزارة .

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