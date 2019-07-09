الاكثر متابعة الان - فضيحة..فيديو إباحي يجمع خالد يوسف وفنانتين مصريتين شهيرتين!‎

إنتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة ​منى فاروق​ والممثلة ​شيما الحاج​ وهما مرتديتين ملابس شبه عارية للرقص، وبأوضاع مُخلة مع أحد الأشخاص، فقال البعض إنه رجل أعمال، بينما ظنّ البعض الآخر أنه المخرج ​خالد يوسف​.

وما زاد الأمر إثارة هو إنتشار فضيحة الفيديو الجنسي كالبرق، بجانب اتهامات نالت من المخرج المصري والبرلماني خالد يوسف.

الأمر الّذي أغضب الكثير من المحبين، وإنهال العديد من التعليقات التي أشارت إلى أنها ليست الفضيحة الجنسية الأولى لـ”يوسف”، وأن أفلامه وأعماله تتضمن أجزاء كبرى من الإباحية.

وحتّى اللحظة لم يصدر أي تعليق من قبل الحاج وفاروق حول هذا الموضوع.

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