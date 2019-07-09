نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس...

نتيجة الثانوية العامة 2018 ،النتيجة التي ينتظرها الآن الآلاف من الطلبة والطالبات بعد إتمام امتحانات الثانوية العامة 2018 للشعبة العلمية والشعبة الأدبية وكان آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2018 يوم الأحد 1/7/2018،ولكن لجان امتحانات الثانوية العامة 2018 الخاصة بالتصحيح قد بدأت منذ فترة عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية في كل المواد من خلال موقع بوابة الثانوية العامة من وزارة التعليم ،لكن تم الإعلان عن أن النتائج إلى الآن مبشرة بالخير ويبدو أن النسب ستكون مرتفعة بشكل كبير هذا العام وهذا ما سنعرفه في الأيام القليلة القادمة من خلال نتيجة العينة العشوائية والتنسيق.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018

تعرض نتيجة الثانوية العامة 2018 من خلال بوابة الخدمات الالكترونية التي تم وضعها علي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب وتستطيعون الحصول علي نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال الرابط التالي وأيضا من خلال ترككم تعليق بالاسم ورقم الجلوس في التعليقات أسفل المقال سنعرض على حضراتكم نتيجة الثانوية العامة فور الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 بوابة الخدمة الإلكترونية

تقدم لنا بوابة الخدمة الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم موقع هام وهو بوابة الثانوية العامة والذي من خلاله ستظهر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ونتابع مع حضراتكم أخبار نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا المقال لحظة بلحظة فتابعونا.

لازلنا نتابع مع حضراتكم أخبار نتيجة الثانوية العامة 2018 ،ومن المفترض أن تنتهي لجان التصحيح غدا الخميس 5/7/2018 من تصحيح آخر أوراق مواد الفلسفة وعلم النفس ومادة التربية الوطنية وبعد ذلك تدخل إلى الكنترول.

اليوم الخميس 5/7/2018 تم الإنتهاء من تصحيح كافة أوراق مواد الفلسفة والمنطق والتربية الوطنية وإرسال كافة الأوراق على مستوي جمهورية مصر العربية إلى الكنترول ،وتم التأكيد على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في منتصف الشهر الحالى، وظهر الآن تنسيق أولى خاص بالجامعات الخاصة “ تنسيق الجامعات الخاصة 2018 “والذي حدده الأعلى للجامعات كتنسيق أولى فقط.

اعلن وزير التربية والتعليم العالي اليوم ان النتيجة سيتم اعتمادها في نهاية هذا الأسبوع وأن النتيجة ستكون موجودة في المدارس يوم الأحد 15/7/2018.

نسبة النجاح في مواد الثانوية العامة 2018 العينة العشوائية

تم الإعلان عن نسب نجاح المواد المختلفة في الثانوية العامة بعد الإنتهاء من تصحيح العينة العشوائية الخاصة بجميع مواد الثانوية العامة وكانت نسبة النجاح كالتالي:

نسبة نجاح العينة العشوائية الثانوية العامة 2018 المادة نسبة النجاح الفيزياء 78.5% التاريخ 80.9% اللغة الإنجليزية 89.3% اللغة الفرنسية 98.1% اللغة الألمانية 97.2% اللغة العربية 95% جيولوجيا 91.8% فلسفة ومنطق 93.1% الكيمياء 71.4% الجغرافيا 94.8% الأحياء 88.5% الجبر والهندسة الفراغية 88% علم النفس 92.6%

عاجل : نتيجة الثانوية العامة أمامها ساعات قليلة للظهور ويمكنكم الآن تسجيل الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة فور ظهورها صباح اليوم الخميس.

أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 74% وهي أعلى من العام الماضي وخلال لحظات سيتم إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة على أن يتم رفع النتيجة على المواقع الإلكترونية صباح الغد الخميس، ويمكنك الآن معرفة كافة روابط ظهور نتيجة الثانوية العامة والاشتراك فيها للحصول على النتيجة على الفور.

تحديث : سيتم عقد المؤتمر ورفع نتيجة الثانوية العامة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا 10.30 ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أخبار النتيجة فور ا ،وقد تم الإعلان عن ترتيب محافظات مصر في اوائل الثانوية العامة 2018.

عاجل : تم الإعلان عن أسماء اوائل الثانوية العامة البالغ عددهم 54 طالب و طالبة على مستوي الجمهورية وسيتم رفع النتيجة لكافة الطلبة والطالبات في الثانوية العامة خلال دقائق قليلة.

اوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة

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لحظات تفصلنا الآن عن ظهور النتيجة لكافة طلاب الثانوية العامة فتابعونا، عاد موقع نتيجة الثانوية العامة للعمل مرة أخري مما يعني ان النتيجة تم رفعها على الموقع بالفعل وجاري العمل عليها.