مصروفات الجامعات الخاصة 2019 والمستندات المطلوبة بالخطوات للتقديم في الجامعات الخاصة للعام الدراسي...

مصروفات الجامعات الخاصة 2019 ،نقدمها لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا نجوم مصرية وفور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 تبدأ مرحلة التقديم في الجامعات سواء الجامعات الخاصة أو الجامعات الحكومية بحسب اختيار كل طالب ،وبالطبع التقديم في الجامعات الخاصة يتطلب خطوات مختلفة قليلا عن النقديم في الجامعات الحكومية، لذا نعرض على حضراتكم اليوم الأوراق المطلوبة في التقديم وأيضا مصاريف الجامعات الخاصة 2019 – 2020 والتي اختلفت عن العام الماضي بشكل كبير، وفور إعلان النتيجة يتم فتح باب التقديم والقبول وسحب استمارة التقديم التي تقدم مع الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة

بالنسبة إلى الأوراق أو المستندات المطلوبة لسحب استمارة التقديم للجامعات الخاصة 2019 في حالة إذا كان مجموع الطالب متناسب مع الحد الأدني للقبول في الجامعات الخاصة فهي كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة

أصل شهادة الميلاد

عدد 6 صور شخصية

مبلغ 600 جنيه مصري مصروفات تقديم

أما في حالة إذا ما كان الطالب المتقدم مجموعه أقل من الحد الأدني للقبول المباشر في الجامعات الخاصة فيتم تقديم صور فقط من المستندات المذكورة سابقا وليس الأصول بالإضافة الى مبلغ ال 600 جنيه.

مصروفات الجامعات الخاصة 2019

فور بدء التقديم في تنسيق المرحلة الأولى الثانوية العامة 2019 يبدء الكثيرون أيضا في التقديم للجامعات الخاصة والتي بالطبع لها تنسيق مختلف عن تنسيق الجامعات الحكومية ويمكنك أولا الإطلاع على تنسيق الجامعات الخاصة 2018 المبدئي الذي صرحت به الأعلى للجامعات قبل قليل، وبالنسبة للمصروفات فتختلف بحسب كل جامعة وهي كالتالي:

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة 6 أكتوبر

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الجامعة الفرنسية