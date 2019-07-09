حقيقة وفاة اسماء الاسد بسبب السرطان - زوجة الرئيس السوري بشار

أوردت بعض وسائل الاعلام السورية ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد بسبب مرض السرطان.

ولكم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية حتى اللحظة انباء وفاة اسماء الاسد حيث تبقى هذه الانباء مجرد شائعات حتى يتم اعلانها من الجهات الرسمية في سوريا، حيث سنزودكم بالحقيقة فور ورودها.

و أسماء فواز الأخرس تعرف بأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وتنحدر من مدينة حمص السورية، ولدت في لندن، بريطانيا. تزوجت الرئيس السوري بشار الأسد في 18 كانون الأول / ديسمبر 2000.

يشار إلى أن اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري تعاني منذ سنوات من مرض السرطان في الثدي، حيث أثر هذا المرض بشكل كبير على صحتها وشكلها.