سمكة تقتل صاحبها خنقاً !

ابتلع صياد سمكة بالخطأ، كان قد اصطادها لتوه بعد أن وضعها في فمه كي يحتفظ بها من السقوط.

وذكر موقع Coconuts Manila أن الحادث وقع للصياد الفلبيني من محافظة آنتيك، روجر مارسيلينو (49 عاما)، عندما اصطحب ابنه البالغ من العمر 11 عاما للاصطياد بالقرب من المنزل.

وفي غمرة الصيد، ابتلع الصياد سمكة بلطي، التي بدأت تخنقه وتمنع عنه التنفس، في وقت كان ابنه بعيدا عنه ولم ير ما يحصل

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فخرج روجر من الماء وركض إلى المنزل طلبا للمساعدة من زوجته، لأنه لم يكن يستطيع التنفس. ولم يتمكن لا هو ولا زوجته من إخراج السمكة من حلقه.

كما تأخر رجال الإسعاف بسبب مشاكل في الاتصالات، وكان روجر قد فقد وعيه تماما، ولدى وصول الصياد إلى المستشفى كان قد فارق الحياة.

وأكدت المرأة أن لدى زوجها عادة وضع السمك في فمه حتى لا يفقده، ومن المفترض أن يكون قد ابتلع السمكة عن طريق الخطأ عندما بدأت تتحرك في فمه.