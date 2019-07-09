بعد قرار الأردن: دعوات لحظر ببجي في السعودية

تعالت أصوات المطالبين بمنع لعبة ببجي في المملكة العربية السعودية بعد إثارتها الجدل بتأثيرها المبالغ على اللاعبين وتشجيعاً لقرار المملكة الأردنية بمنع ببجي بعد دراسة أبعادها.

وتصدر وسم حظر لعبة ببجي في السعودية قائمة المنشورات الأكثر مشاهدة وتغريداً على تويتر حيث عبر العديد من المغردين عن استيائهم من تداعيات اللعبة وادمانها وارتباطها بالتفكك الأسري الحاصل في المجتمع السعودي.

أحدهم شارك في الهاشتاج قائلا:" أتمنى من الجهات الرقابية حظر سيرفرات ببجي في السعودية ومنع الخوادم من الاتصال بها وكذلك التقدم بطلب حظر تحميلها من المتاجر الالكترونية، واقترح حظر الألعاب الأخرى المروجة للعنف مثل فورتنايت وغيرها".

عربياً كانت الأردن الأولى في حظر ومنع لعبة ببجي حيث أعلنت مؤخراً هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، حجب لعبة ببجي، وذلك لآثارها السلبية على مستخدميها، وأصدرت مؤسسات رسمية أردنية تحذيرات لموظفيها بعدم الاشتراك فيها، وحذر علماء نفس أردنيون من تأثيرات هذه اللعبة على مستخدميها ورأوا أنها تشجع على العنف، وتخلق روحًا عدائية، وتساهم في التنمر الاجتماعي، والانطواء.

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وكان قرار حظر ببجي قد اتخذته عدة دول لأسباب مشابهة أبرزها الصين حيث فرضت بعض التضييقات على عدد من الألعاب الذكية الأخرى لتشكيلها خطرًا على الأطفال والشباب كونها ذات محتوى عنيف لا يتناسب مع الأعراف الصينية والقواعد الأخلاقية.

ووضعت الصين قوانين وقيود صارمة على العمر السني للاعبين المسموح لهم تشغيل اللعبة، وكذلك منع الشركة المطورة من طرح إصدارات جديدة هناك.

وفي الهند فجاء حظر ببجي بدعوى إلهاء الطلاب عن دراستهم فيما أسقطت قرار الحظر بعد انتهاء موسم الامتحانات، ولكن استمرت مدن أخرى في تفعيله، وألقت القبض على بعض اللاعبين في مدينة أحمد آباد الهندية.

وكان الاجراء الأقوى في نيبال حيث أغلقت جميع شركات الإنترنت كافة منافذ الوصول إلى لعبة ببجي بسبب تأثيرها على الصحة العقلية وتؤدي إلى الإدمان.