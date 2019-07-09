رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية، ينتظر طلبة الثانوية العامة الأزهرية النتيجة بفارغ صبر حيث انتهى الطلبة من اداء الامتحانات يوم 29 يونيو ومن المنتظر أن تقوم الأزهر بإعلان النتيجة الأسبوع القادم أي على منتصف الشهر على اقصي تقدير وهذا حسب تصريح مصدر مسئول بالأزهر.

ولم يواجه الطلبة أي مشاكل بالامتحانات وقد ذكر مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب العادي وقد اعطي الشيخ “صالح عباس” وكيل الأزهر توجيهاته بضرورة توفير كل متطلبات الطالب حتى يشعر بالراحة النفسية .

بوابة الأزهر الإلكترونية:

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019 ثم كتابة رقم الجلوس وسوف تظهر النتيجة وبيان الدرجات على الفور.

وقد صرح “الشيخ احمد عبد العظيم” رئيس لجنة النظام والمراقبة أن المصححين قد انتهوا من أعمال التصحيح في جميع الكنترولات على مستوى جمهورية مصر العربية وجاري الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات وسوف يقوم شيخ الأزهر باعتمادها واعلانها في موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري.

وقد قال مصدر مطلع بالأزهر الشريف أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعه عن العام الماضي وهذا قد ظهر بوضوح من خلال المواد التي تم تصحيحها، حيث قد شارك في امتحانات الثانوية الأزهرية 103067 للقسم الأدبي و51887 في القسم العلمي و155 لمعهد العلوم الإسلامية .