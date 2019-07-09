تراند الان : فيديو منة شلبى الاباحى مع خالد يوسف الفيديو الفاضح الجديد بعد فيديو منى فاروق وشيما الحاج العارى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو منة شلبى الاباحى مع خالد يوسف الفيديو الفاضح الذى نسب اليهم بعد ازمة فيديو منى فاروق وشيما الحاج العارى التى تستمر حتى الان.
فيديو منة شلبى الاباحى مع خالد يوسف الفيديو الفاضح الجديد بعد فيديو منى فاروق وشيما الحاج العارى
ترددت على وسائل التواصل الاجتماعى عدد الاخبار حول علاقة منة شلبى مع خالد يوسف واذا كان لها
فيديو فاضح معه مثل فضيحة منى فاروق وشيما الحاج كما وصل مراسلين.
فيما لم تقم الفنانة منة شلبى بالرد على تلك الاشاعات وكان اخر ظهور لها فى مهرجان اسوان للافلام القصيرة
وظهرت فى احد الصور مع الفنانة حلا شيحة.
وقد اوضحت منى فاروق ندمها الشديد على ما حدث وانهم كانوا فى حالة سكر اثناء تصوير الفيديو ولم تتذكر تلك
الاحداث وان الفيديو تم سرقته من منزل خالد يوسف وقام بعمل محضر بالواقعة وانه لم يسرب الفيديو
وان الفيديو الاباحى قام بتدمير حياتها وتسبب فى فصل اخوها من العمل وتعب والدتها.
الجدير بالذكر ان منى فاروق قد اوضحت تخلى اصدقائها عنها فى ازمتها الاخيرة.
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