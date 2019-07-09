مسافر يتمكن من حل مشكلة الحمل الزائد بطريقة ذكية وطريفة

في المطار تتعرض للكثير من المواقف الغريبة والمحرجة والطريفة أحياناً، لكن جون إيرفين، الذي كان مسافراً من مدينة نيس الفرنسية إلى اسكتلندا، استطاع تدارك موقفه الصعب بطريقة ذكية وطريفة في آن واحد.

فعندما علم إيرفين أن حقيبته أثقل بثمانية كيلوغراماتٍ من الوزن المسموح، وأنّ عليه دفع رسوم إضافيّة، وجد حلاً بديلاً على الفور.

قرّر أن يتصرّف "بذكاء" كما قال لابنه، فارتدى 15 قميصاً، مع العلم أنّ الحرارة في الخارج كانت قد وصلت إلى 30 درجة مئوية، وفقًا لموقع "مترو" الأميركي.

ونشر جوش ايرفين (17 عامأ) على حسابه عبر "تويتر" فيديو لوالده وهو ي فتح حقيبة السفر، ويخرج خمسة عشر قميصاً ويرتدي واحداً تلو الآخر، معلقًا: "لقد كان أبي يتصبّب عرقاً، لكن لم أستطع أن أتمالك نفسي من الضحك".

ولم يكن سهلاً على جون تخطي رجال الأمن؛ ظناً بأنه يخبئ شيئاً تحت ثيابه، وبعد تأكد الشرطة تخطى جون الموظفين واستطاع ركوب الطائرة دون دفع أي رسوم إضافية. "النهار اللبنانية"