بعد 76 عاماً على الحرب العالمية الثانية اكتشاف قنابل غير منفجرة

بعد مرور 76 عاماً على الحرب العالمية الثانية وإلقاء القنابل على "بومبي" الموقع الأثري الأسطوري. اكتشف علماء الآثار مؤخراً وجود نحو 10 قنابل غير منفجرة تحت أنقاض بومبي، أسقطها الحلفاء عام 1943 كجزء من الاستعدادات لغزو إيطاليا.

وقامت فرق من علماء الآثار العسكريين بالتنقيب في بومبي، بحثا عن القنابل المدفونة تحت السطح، كما فحص الباحثون 44 فدانا من الموقع حتى الآن، وكشفوا عن 96 قنبلة فُجّرت أو جرى تعطيلها.

ولكن ما يزال هناك حاجة للبحث في 22 فدانا من الموقع، كما كشفت صحيفة Il Fatto Quotidiano الإيطالية، التي نشرت (لأول مرة) وثائق حصرية من الأرشيف الوطني للتصوير الجوي، بما في ذلك خريطة التفجير، وأبلغت عن مقابلات مع العديد من علماء الآثار والخبراء.

وقال عالم الآثار، أنطونيو دي سيموني: "في عام 1986، صادفت قنابل غير متفجرة في بومبي خلال إجراء بعض الحفريات. كنا هناك نرفع ببطء حفنة من اليابسة في وقت واحد، وفجأة وجدنا القنابل تحت أقدمنا".

استنادا إلى سجلات القصف التاريخية، يتوقع الخبراء اكتشاف ما لا يقل عن 10 قنابل غير متفجرة.

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وطمأن المسؤولون السياح القلقين من خلال التأكيد على عدم وجود خطر بحدوث انفجارات.

تجدر الإشارة إلى أن بومبي هي موقع لمدينة رومانية قديمة، دُمرت بسبب ثوران بركاني في عام 79 ميلادي. وقضت الكارثة القاتلة على سكان المدينة، ودفنتها تحت الرماد البركاني الساخن.

واكتُشفت آثار بومبي بالقرب من نابولي في القرن السادس عشر، حيث بدأت الحفريات الأولى في عام 1748، وأصبحت واحدة من أكثر المواقع الأثرية زيارة في العالم، حيث تستقطب زهاء 2.5 مليون زائر كل عام.

ويشار إلى أن الحلفاء هاجموا موقع بومبي كجزء من عملية غزو إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية، لمكانتها المتجددة والقيمة لإيطاليا. "روسيا اليوم"