ظهور الرجل العنكبوت في أوروبا مجدداً

قام الشاب جورج كينغ 19 عاماً بمراقبة مبنى أطول ناطحة سحاب زجاجية في أوروبا لمدة 4 شهور، ليتمكن أخيراً من تسلقه وتحقيق حلمه والذي يعرف بالرجل العنكبوت.

وبعد اكتشافه أنّ الشرطة وأمن المبنى هم الأقل نشاطًا نحو الساعة 5 صباحاً. توجّه إلى الناطحة، التي يصل ارتفاعها إلى 1017 قدم في هذا الوقت وتسلّقها بـ 45 دقيقة فقط، بدون أي حبل.

وتسبّب الشاب، الذي لم يُقبض عليه، بفوضى كبيرة، لكن تمّ السيطرة على الوضع بعد أن استُدعيت الشرطة، في الساعة الخامسة والربع صباحاً بتوقيت لندن، وأقنعته بالدخول الى المبنى.

والجدير ذكره أن كينغ يحلم بتسلق المبنى منذ ست سنوات عند رؤيته خلال الرحلة المدرسية، وبين عن وجود تحدي تسلق جديد سيقوم به لكن دون أن يذكر التفاصيل. "النهار اللبنانية"