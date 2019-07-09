المبيدات الحشرية تمتد آثارها إلى المياه الساحلية

وصلت آثار المبيدات الحشرية والمضادات الحيوية وبعض المضافات الغذائية إلى المياه الساحلية وفقاً للعلماء.

وقال لوران ديلوني، أحد منسقي برنامج "جيريكو-نيكست" الأوروبي في الاجتماع الختامي لفريق عمل هذا المشروع في بريست (غرب فرنسا) إنها "المرة الأولى التي نرصد فيها آثاراً للأنشطة البشرية في المياه الساحلية وحتّى في أعالي البحار"

وقد عثر على آثار بعض المضادات الحيوية ومبيدات الأعشاب والهيدروكربونات والمضافات الغذائية المتأتية إجمالاً من المشروبات المخفّفة السكر خصوصاً في بحر البلطيق وبحر النرويج، فضلاً عن بحر الشمال، بحسب هذه الدراسة التي أجراها المعهد النرويجي للأبحاث المائية (نيفا) في إطار مشروع "جيريكو-نيكست"

واستندت هذه الأبحاث إلى أدوات قياسية أكثر دقة من تلك القائمة لمراقبة المياه الساحلية.

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وأوضح ديلوني المهندس في المعهد الفرنسي للأبحاث حول البحار أن "الفكرة الأساسية كانت تقضي بتطوير نظام مراقبة للمياه الساحلية متناسق وذي أداء عال"

وطوّرت أجهزة استشعار جديدة وأرسيت على عوّامات مراقبة أو سفن، ما أتاح جمع عيّنات ضمن المسار عينه عدّة مرات في الأسبوع الواحد أو حتّى اليوم الواحد.

وفقا لموقع العربية، أطلقت سلسلة برامج "جيريكو" في عام 2011 وهي تجمع حوالي ثلاثين شريكاً من 15 بلداً أوروبياً ودُرست في إطارها دورة الكربون في المياه الساحلية مثلاً، أو انتشار الطحالب الصغرى أو العوالق النباتية