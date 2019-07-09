هكذا تألقت نشوى مصطفى في زفاف نجلها

تألقت الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف نجلها عبد الرحمن الجمعة الماضية بإطلالة أبهرت الحضور وبأغنية خاصة لابنها.

وشارك العديد من نجوم الساحة الفنية المصرية نشوى مصطفى فرحتها بزفاف ابنها في جو احتفالي مرح برفقة الفنان ماجد الكدواني، والفنانة منال سلامة، والفنان إدوارد، والفنانة أنوشكا، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة إيمي سالم، والفنانة عزة مجاهد.

وأحيا حفل الزفاف الفنان مصطفى قمر وشاركه بالغناء الفنان علي ربيع وانضمت اليهما نشوى مصطفى بطريقة طريفة.

وكانت مصطفى قد نشرت صور حفل زفاف نجلها عبد الرحمن عبر صفحتها الخاصة على انستغرام ووجهت الشكر لجميع المشاركين ولمصمم الأزياء ايمن لحموني الذي صمم إطلالتها مع ابنتها مريم.