لعبة "فورتنايت" تتسبب بضرب حامل

على غير المتوقع قام شاب أسترالي من مدينة سيدني ببث تسجيل يظهر فيه وهو يضرب شريكته الحامل، وقد أقر أثناء مثوله أمام المحكمة بفعلته، معترفاً بقيامه بضربها أثناء لعبه ل"فورتنايت" على الانترنت.

وذكرت إذاعة "إيه بي سي" أن لوك مونداي (26 عاما) اعترف بضرب شريكته، بعدما طلبت منه مرارا وتكرارا التوقف عن لعب لعبة "فروتنايت" في كانون الأول الماضي.

وكان مونداي في جلسة مباشرة عبر منصة الفيديوات "تويتش"، ما سمح ببث تسجيل الاعتداء على شريكته إلى المشاهدين في أنحاء العالم وانتشاره على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للشرطة، اتصل مستخدم للمنصة كان يشاهد الفيديو، بالشرطة التي أوقفت مونداي في منزله الواقع في ضاحية أوران بارك جنوب في غرب سيدني.

وأوضحت الشرطة أن أثناء الاعتداء كان أطفال الزوجين في المنزل، الأمر الذي أدى إلى زيادة سوء موقف مونداي، وقد يصدر حكم بسجنه لمدة عامين، إضافة إلى دفع غرامة مالية.