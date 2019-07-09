السعودية: دراسة قانونية لحكم اسقاط الولاية عن القاصرين

أعلنت مصادر قانونية سعودية اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية حول اسقاط الولاية على القاصر سناً ببلوغه سن الثامنة عشر ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.

وتقضي دراسة اسقاط الولاية بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، الصادر بمرسوم ملكي عام 1421 بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها.

وتتشكل اللجنة المنوطة بدراسة حكم اسقاط الولاية عن القاصر من وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة.

وطالبت اللجنة بضرورة مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، والأحكام الشرعية، والتعاملات المالية في هذا الشأن، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بالقرار الوزاري عام 1435 من أحكام، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، بحسب "صحيفة المرصد".