ما صحة خبر وفاة سامي الجابر جراء ازمة قلبية مفاجئة

أورد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أنباء عن وفاة لاعب المنتخب السعودي ورئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر جراء ازمة قلبية مفاجئة.

وحتى اللحظة لم ترد تأكيدات من المصادر الرسمية في السعودية أو نادي الهلال تفيد بصحة خبر وفاة سامي الجابر، حيث تبقى هذه الاخبار مجرد شائعات لحين صدورها من الجهات المختصة في المملكة.

وسامي الجابر هو لاعب سابق في المنتخب السعودي يبلغ من العمر 46 عاما اعتزل ممارسة كرة القدم عام 2007 بعد مسيرة مشرفة حيث صنف من ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ المملكة.

يذكر أن النجم سامي الجابرتولى رئاسة نادي الهلال لمدة موسم رياضي واحد بعد استقالة الأمير نواف بن سعد على أن يعلن تشكيل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخ القرار.