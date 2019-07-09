حادث في سفينة سياحية يتسبب بمقتل رضيعة

في حادثة مأساوية قُتلت رضيعة أمريكية لم يتعد عمرها 18 شهراً على يد جدها، بعد أن أسقطها بـ"الخطأ" من الطابق ال 11 سفينة سياحية في بورتوريكو كانت راسية في سان خوان.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فإن الفتاة، التي يعتقد أنها من ولاية إنديانا، كانت في ذراع جدها، الذي كان يحملها بالقرب من نافذة مفتوحة، مضيفة أنها سقطت بالخطأ من بين يديه.

وقال متحدث باسم شركة "رويال كاريبيان"، التي تملك السفينة "نشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد.. قلوبنا مع عائلة الضحية".

وتابع "المكان الذي سقطت منه الفتاة يرتفع بنحو 45 مترا عن سطح الأرض.. والسقوط كان بالخطأ".

ورفض الإدلاء بتعليقات أكثر عن الحادث احتراماً لخصوصية أسرة الضحية. وأكد على تقديمه الرعاية الكاملة لأفراد الأسرة. حيث كانت الفتاة في عطلة مع والديها، وشقيقها الأصغر، وأجدادها. "سكاي نيوز"