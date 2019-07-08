قصة ليتك قدري الاول كاملة مجانا - رفل الكناني

حادي بادي لعبة مصرية قديمة كان الأطفال يستخدمونها للمفاضلة بين شخصين أو شيئين، لكنها اليوم ألهمت ثلاث نساء مصريات مهتمات بأدب الطفل، حيث اخترنها اسما لفكرتهن الخاصة بمراجعة أدب الأطفال واليافعين.

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تحاول هند ورنيم وميراندا من خلال فكرتهن تسليط الضوء على الحركة الإبداعية العربية في مجال أدب الطفل، و فتح نوافذ على الإنتاج المماثل بغير اللغة العربية.

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وقد ساعدهن تخصصن في علم نفس الطفل في مهمتهن، فهند أخصائية طب نفس الأطفال والمراهقين وتدرس الماجستير في مجال المعالجة عن طريق اللعب في جامعة روهامبتن بلندن.

ورنيم أخصائية طب نفس الأطفال والمراهقين في القاهرة، ولديها مدونة شخصية لمراجعة كتب الأطفال. أما ميراندا بشارة فتعمل استشارية تنمية دولية، وهي مقيمة في باريس وتعمل في مجال الترجمة والتحرير باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للأطفال.

وتقوم الفكرة على مراجعة أدب الأطفال واليافعين من أجل المنفعة العامة ودون أي أهداف تجارية، مع الحرص على احترام حقوق الملكية الفكرية للقصص التي تتم مراجعتها، والإشارة إلى مصادر كل عمل للقائمين عليه من مؤلف ورسام ودار نشر.