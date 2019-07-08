متى يصادف ميعاد عيد الاضحى 2019 في مصر

رجح أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية في مصر محمد غريب معلومات حول موعد عيد الأضحى، موضحا أن الحسابات الفلكية تؤكد أنه سيحل في الـ11 من أغسطس المقبل.

وقال غريب في تصريح صحفي، إن عيد الأضحى سيكون موحدا على كل الدول الإسلامية خلافا لعيد الفطر، بسبب مدة ظهور الهلال القصيرة، إذ اعتمدت بعض الدول على الحساب الفلكي.

ولفت إلى أن عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس في كل الدول الإسلامية، وأن مصر بانتظار رأي السعودية في بداية شهر ذي الحجة.

وتابع غريب أن إجازة عيد الأضحى ستكون 9 أيام، إذ أن وقفة عرفة يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الاثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ أن ما قبلها إجازة، وبعده الجمعة والسبت إجازة.

يذكر أن رؤية هلال شهر شوال تسببت في خلاف بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، حيث أن الحسابات الفلكية حددت أن الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتسببت عدم رؤية الهلال في إعلان دار الإفتاء أن يكون الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر.