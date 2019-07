تردد قناة mix hollywood على نايل سات - مكس هوليود لأروع الأفلام

أشارت مؤشرات التتبع المبكر لإيرادات الافلام السينمائية، إلى ان فيلم Once Upon a Time in Hollywood، ستتراوح ايراداته فى الافتتاحية الأولى من 28:30 مليون دولار، عندما يصل لشاشات العرض فى 26 يوليو الجارى.

وبحسب المؤشرات الأولية التى نقلتها صحيفة "فاريتى"، فأن فيلم كوينتين ترانتينو الجديد، من المحتمل أن يحقق 50 مليون دولار فى نهاية الأسبوع الأول، وسرعان ما ستتزايد مع الاسبوع الثانى والثالث على أن يحقق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى ما يقارب الـ 200 مليون دولار.

وتطمح الشركة المنتجة للفيلم إلى تخطى ايرادات فيلم ترانتينو Django Unchained صاحب أكبر إيرادات فى افتتاحية أفلام المخرج الشهير والتى وصلت لـ 38 مليون دولار، والذى نجح فى حصد جائزة الأوسكار وتحقيق إيرادات بلغت 162 مليون دولار داخل أمريكا و262 مليون دولار عالمياً.

ولا تسعى أفلام المخرج الكبير ترانتينو لخطف أضواء الإيرادات فى السينما، فدائماً ما تحظى بافتتاحيات ضئيلة، وعلى الجانب الآخر نجح فى حصد العديد من الجوائز العالمية فى دورات الاوسكار والجولدن جلوب.

وفي سياق متصل، نجح تارانتينو فى الحصول على تصفيق حار من المشاهدين داخل صالة السينما فى مهرجان كان بعد العرض الأول للفيلم والذى كسر فيه حاجز الـ 6 دقائق تصفيق ليحطم الرقم القياسي وهو 5 دقائق كأكثر فيلم حصل على دقائق تصفيق فى مهرجان كان.

