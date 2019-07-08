موعد نتيجة الثانوية العامة 2019 .. و مؤشرات العينة العشوائية

قد أعلنت وزارة التربية و التعليم و لجنة النظام و المراقبة أن جميع لجان التصحيح و الرصد انتهت من تصحيح 90% من العينة العشوائية لمواد الثانوية العامة 2019 وقد صرحت أيضا أن المؤشرات جيدة جدا بعد الإعلان عن نتائج العينة العشوائية في مادتي الكيمياء و الجغرافيا السياسية وقد حقق الطلاب نسبة نجاح تقدر ب 94.9% في مادة الجغرافيا السياسية وقد حصل 430 طالب على الدرجات النهائية في هذه المادة و قد جاءت أيضا نسبة النجاح في العينة العشوائية في مادة الكيمياء 83.4% و قد حصل 992 طالب على الدرجة النهائية في هذه المادة مما يبشر على جميع الطلبة ان نتيجة الثانوية العامة 2019 ستكون مبشرة لجميع طلاب الثانوية العامة 2019

مستجدات نتيجة الثانوية العامة 2019

يتفاءل الكثير من طلاب الثانوية العامة 2019 بعد إعلان نسب النجاح في العينة العشوائية أصعب المواد الأدبية و المواد العلمية و الجدير بالذكر أن مادة الكيمياء جاءت غير ميسرة كثيرا على بعض الطلاب مما جعل الطلاب في حالة حزن ولكن بعد إعلان نسب النجاح في العينة العشوائية قد طمئن القلوب قليلا وأيضا يوجد تفاؤل كبير جدا لدى أولياء الأمور بالأخبار التي تم نقلها عن نتائج العينة العشوائية و الأخبار التي يتم نقلها عن نتيجة الثانوية العامة 2019 من وزارة التربية وينتظر الطلاب المؤتمر الذي يتم فيه الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 رسميا

ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2019

الطلاب دوما يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 و ذلك بعد انتهاء الامتحانات يومي 1 من يوليو و 3 من يوليو و الجدير بالذكر أن الشعبتين الأدبي و علمي علوم قد انتهوا من أداء الامتحانات يوم 1 من يوليو و شعبة علمي رياضة يوم 3 من يوليو وقد أعلنت وزارة التربية و التعليم انه لم يتم الانتهاء بعد من الانتهاء من تصحيح جميع كراسات الإجابة للطلاب الثانوية العامة 2019 والمتوقع أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي ل نتيجة الثانوية العامة 2019 في مؤتمر صحفي يرئسه وزير التربية و التعليم في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري بحد أقصى

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