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الاكثر مشاهدة اليوم - منى فاروق وشيماء الحاج تكشفان تفاصيل جديدة حول شقة خالد يوسف التي صور فيها...

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كشفت الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج، عن تفاصيل جديدة من خلال التحقيق معهم في قضية الفيديو الإباحي مع المُخرج المصري خالد يوسف.

ووفقاً لموقع "RT"، نقلاً عن صحيفة "الأهرامات"، أرشدت المتهمتان، الشرطة المصرية إلى الشقة التي تم تصوير الفيديو الإباحي فيه.

وأشارت الفنانتان في التحقيقات، إلى أن الشقة مملوكة للمخرج عضو البرلمان المصري ، وتقع بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

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وقالت إحدى الفنانتين: "إنتو ماسكينا إحنا بس ليه؟"، مؤكدة أن خالد يوسف لا يمنح أي دور لفنانة إلا إذا أقام علاقة معها، وأنه مصاب بمرض تصوير نفسه.

وزعمت وسائل الإعلام المحلية أن خالد يوسف هرب إلى خارج البلاد بسبب علاقته بقصة القبض على وشيماء الحاج، واعترافهما أنه غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار فنية لهما.

ونشر المخرج خالد يوسف على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" صوراً لجواز سفره، رداً على أنباء هروبه من مصر، مؤكداً أنه في باريس منذ أسبوع برفقة زوجته وأبنته.

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