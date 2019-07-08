عاجل : بالاسم ورقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

اعلن الشيخ احمد عبد العظيم رئيسة لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية عن تفاصيل جديدة بخصوص نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 وقد صرح أن جميع أعمال التصحيح و الرصد قد انتهت فعليا في كل مراكز التصحيح و الرصد الموجودة في جميع محافظات الجمهورية وقد صرح أيضا أن سبب تأخير ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 طوال هذه المدة هو أن اللجنة ترغب أن يأخذ كل طالب حقه كاملا في الدرجات و أن لا يظلم أحدا و لذلك ستأخذ اللجنة وقت إضافي لمراجعة كافة أعمال الرصد ودرجات الطلاب مرة أخرى ونستعرض لكم اليوم كافة الأخبار المتداولة عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

ميعاد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 ..

يترقب الآن العديد أولياء أمور و طلاب الأزهر الشريف ميعاد إعلان نتيجة الثانوية الأزهر 2019 ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم تحديد ميعاد رسمي ومحدد لها ولكن ما يتم الكشف عنه هو الميعاد المتوقع للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والذي يتوقع أن يكون ما بين 15 – 20 من يوليو الشهر الجاري وقد تسائل البعض من أولياء الأمور و طلبة الأزهر الشري عن سبب تأخر ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 إلى هذا الموعد و أجاب على هذا التساؤل الشيخ احمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام و المراقبة لإنهاء الجدل على تأخر موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 أن أعضاء الكنترول يعملون بشكل عادل و يقومون بمراجعة كل و رصد كل ورقة حتى يتأكد الجميع أن صاحب هذه الدرجات أخذ حقه كاملا و حتى لا يتم ظهور أي أخطاء أو ظلم لبعض الطلبة و أشار أيضا إلى أن كافة الأخبار القادمة من لجان التصحيح و الرصد مبشرة لكل طلاب الثانوية الأزهرية 2019

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

إليكم رابط النتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من الموقع الرسمي للأزهر الجدير بالذكر أن لجان التصحيح و الرصد بدأت في تصحيح و رصد درجات الطلاب في 2 يوليو الشهر الجاري في 10 مراكز بينهم 6 مراكز في الوجه البحري و 4 آخرين في الوجه القبلي و تأتي هذه النتائج تزامنا مع انتظار الطلاب إلى ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 و التي من المحتمل أن تظهر بنفس موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019.