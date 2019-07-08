شاهد: رجل يتسلق واجهة ناطحة سحاب على ارتفاع 310 أمتار

شوهد رجل صباح يوم الاثنين ،وهو يتسلق الواجهة الزجاجية الشهيرة لناطحة السحاب شارد في العاصمة البريطانية لندن مع شروق الشمس.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تلقت بلاغا الساعة 0415 بتوقيت جرينتش بعد تقارير عن تسلق رجل لناطحة السحاب مشيرة إلى أنه يتحدث إلى أفرادها ولم يعتقل.

وناطحة السحاب شارد هي أطول مبنى في غرب أوروبا وتقع قرب جسر لندن ويبلغ ارتفاعها 310 أمتار وتضم مكاتب ومطاعم ومركزا للبيع بالتجزئة وفندقا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يتسلق المبنى دون حبال، في الوقت الذي تجمع فيه عدد كبير من الناس أسفل المبنى لمشاهدة الحدث غير المتوقع.

وكتب أحد شهود العيان، الذين شاركوا الفيديو على «تويتر»، قائلا: «شخص يتسلق الواجهة الزجاجية لـ(شارد). سيارتان للشرطة وسيارتا إسعاف وطائرة من دون طيار في مكان الحادث».