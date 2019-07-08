تردد قناة سبيس تون الجديد على قمر نايل سات 2019 - سبيستون للأطفال

عاش جيل التسعينات والثمانينات فترة طفولته على ألعاب "الأتاري"، ومجلات ميكي وسمير، ومسلسلات الكارتون التي تعلقت في ذاكرته حتى اليوم، ومنها قناة "سبيستون".

ومال يزال الكثير يتذكر أغاني مسلسلات هذه القناة، مثل المحقق كونان والصياد، وأبطال الديجيتال، إيمي، ودراجون بول، وغيرها من الأغاني التي كانت كثير منها بصوت الفنانة السورية رشا رزق.

وتمر الذكرى الـ18 لميلاد "قناة شباب المستقبل"، وكانت قد أطلقت عام 2000 بفقرة أطفال ضمن تلفزيون البحرين الحكومي، وفي 2001، أصبحت قناة مستقلة، ولها مقران؛ الأول في دمشق والثاني افتتح في 2004 في دبي، بحسب موقع "Wayback Machine" الأرشيفي.

ارتقت قناة سبيس تون لتكون في مُخيّلة الأجيال العربية التي ما لبثت وأن اُعتبرت سبيستون هي الأولى على نطاق واسع في المحتوى والثقافة والهوية العربية والحداثة، والترنّم على مُستوى الأصوات في عقول هؤلاء الأجيال بدءً من الذين عاصروا افتتاحها عام 2000 وحتى هذا اليوم، ورُغم تغيّر الهويّة والعروض إلا أن المحتوى والنهج ما زال لا يتغيّر.

تردد قناة سبيس تون: نايل سات 11785 رأسي