موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 في مصر

انتهت كنترولات الثانوية العامة في مصر، من تصحيح قرابة 90% من العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة والتى انتهى الطلاب منها يوم الأربعاء الماضى 3 يوليو.

وكشفت مصادر مسئولة، أن الكنترولات أوشكت على الانتهاء من تصحيح المواد المتبقية فى العينة العشوائية وهى الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الثانية والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم إعلان العينة العشوائية فى الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع قريبا، ملمحين إلى امكانية اعلانت النتائج بشكل رسمي خلال الأسبوع القادم.

وكانت امتحانات الثانوية العامة بدأت 8 يونيو الماضى وانتهت 3 يوليو الجارى حيث أدى قرابة 669 ألف طالب وطالبة امتحان شهادة الثانوية العامة، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم ضبطها قرابة 980 مخالفة خلال فترة الامتحانات وجاري التحقيق فيها من قبل الشئون القانونية لإعلان تفاصيلها قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019.