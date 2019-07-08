نتائج القبول الموحد طلاب وطالبات في السعودية

أعلنت القبول الموحد في المملكة العربية السعوية، اليوم الإثنين، عن نتائج طلاب وطالبات الثانوية العامة المقبلين على المرحلة الجامعية في كافة المحافظات.

ويشغل القبول في الجامعة بال جميع الشباب والشابات بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية، إذ يطمحون إلى تحقيق أحلامهم العلمية والأدبية، والوصول إلى أعلى المراتب في المستقبل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية السعودية، والكلية التقنية في الرياض، أنه سيتم إعلان أسماء الطلاب والطالبات المرشحين للقبول غداً الخميس.

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ويشمل ذلك الطلاب والطالبات المتقدمين إلى الكليات الصحية التي يتطلب القبول فيها مقابلة شخصية، إضافة إلى تحديد مواعيد مقابلاتهم، وأسماء الطالبات المرشحات لكليات التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومواعيد الاختبار الخاص بالكلية.

وأوضحت أن المقابلات والاختبارات، ستبدأ اعتباراً من الأحد المقبل، وتستمر إلى الثلاثاء 29/10/1440هـ، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الفحوى والنتيجة النهائية.

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