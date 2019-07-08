نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس بوابة الازهر الالكترونية azhar.eg

الان انتظروا نتيجة الثانوية الازهرية لعام 2019 الدور الاول بشكل رسمي بعدما تم البدء في تصحيح اوراق الامتحانات لجميع مواد الثانوية الازهرية حيث جاءت بعض الامتحانات لهذا العام صعبة قليلا مثل مادة الديناميكا التي اشتكي الطلبة من صعوبتها وعلي النقيض جاءت بعض المواد سهله للغاية وهذه هي طبيعة الامتحانات و قد ادي الطلبة الامتحانات بشكل جيد حيث لم تحدث اي مشاكل اثناء اداء الامتحانات وسار كل شئ علي اكمل وجه طوال فترة الامتحانات منذ بداية الامتحانات في شهر رمضان وحتي نهايتها.

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس بوابة الازهر الالكترونية.

اليوم نقدم لكم الرابط المباشر لبوابة الازهر الالكترونية لمساعدة ابناءنا الطلبة في الحصول علي النتيجة الخاصة بهم فور ظهورها كما يمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بكم في التعليقات لنساعدكم في الحصول علي درجاتكم فور ظهورها كل ما عليك هو النزول اسفل الموضوع و كتابة رقم الجلوس الخاص بك وسيتم الرد علي كافة التعليقات يوم النتيجة بنتيجة كل طالب.

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حالة النتيجة : لم تظهر بعد

رابط النتيجة : بوابة الازهر الالكترونية لنتيجة الثانوية الازهرية

الان نحن في انتظار اوائل الشهادة الازهرية و اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي بشكل رسمي من خلال شيخ الازهر الشريف بشكل رسمي في الايام القليلة المقبلة علي ان تظر النتيجة خلال شهر يوليو الجاري