نتيجة الثانوية العامة 2019 تُعطي مؤشرات جيدة بعد تصحيح 90% من العينة العشوائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح 90% من العينة العشوائية لمواد الثانوية العامة، وهناك مؤشرات جيدة جداً بعد الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية لمادتي الكيمياء والجغرافيا، وحقق الطلاب نجاح بنسبة 94.9% في مادة الجغرافيا وحصول 430 طالب على الدرجة النهائية، وكانت نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة الكيمياء 83.4% وحصل 992 طالب على الدرجة النهائية في الكيمياء.

هناك تفاؤل كبير لدى طلاب الثانوية العامة بعد إعلان نسبة النجاح في أصعب المواد العلمية والأدبيةـ، وتفاؤل لدى أولياء الأمور بالأخبار التي يتم الإعلان عنها عن نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم وينتظر الطلاب المؤتمر الصحفي الذي يتم فيه إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميا.

موعد نتيجة الثانوية العامة

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يبحث الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وذلك بعد الانتهاء مباشرةً من الامتحانات في بداية شهر يوليو، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات لطلاب الثانوية العامة ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي للنتيجة في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم في الاسبوع الأخير من شهر يوليو على أقصى تقدير.

توقعات تنسيق الثانوية العامة

من المتوقع أن لا يكون هناك اختلاف كبير بين تنسيق العام الماضي والتنسيق لهذا العام إلا في بعض الكليات التي يوجد بها منافسة كبيرة، يمكنكم الاضطلاع على تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي لمعرفة الدرجات التي يحتاجها الطلاب لدخول الكليات المناسبة والمتاحة.