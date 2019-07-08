تنسيق الدبلومات الفنية 2019 تعرف علي الكليات والمعاهد (تجاري، صناعي، زراعي، تمريض، فندقي)

يعيش طلاب الدبلومات الفنية بجميع شعبها “فندقي، صناعي، تجاري، زراعي، تمريض” وبنظاميها الـ 3 و5 سنوات عقب إعلان النتيجة حالة من الترقب والانتظار لظهور تنسيق الدبلومات الفنية 2018، حيث يأمل كل طالب في دخول الكلية التي كان يحلم بها طوال فترة دراسته، وأصبح تنسيق الدبلومات الفنية 2018/ 2019 يشغل بال الطلبة والطالبات في الوقت الحالي، وذلك بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ظهور نتيجة الدبلومات الفنية يوم الخميس الماضي الموافق 28 يونيو الجاري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

حيث يرغب طلبة وطالبات الدبلومات الفنية في التعرف على الكليات والمعاهد الموجودة على موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية على أساس مجموعهم، وذلك من أجل تسجيل رغباتهم للالتحاق بها.من الجدير بالذكر بأنه يتم البدء في تنسيق الدبلومات الفنية كل عام عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة، أي إنه من المتوقع أن تكون في منتصف شهر أغسطس المقبل، على أن يستمر التنسيق لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية مدة أسبوع، وذلك حتى يتسنى لهم تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد المتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط الدخول إلي الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات تنسيق الدبلومات الفنية 2019